Статьи на сайт по обмену webmoney

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки169 просмотров

Нужно несколько статей на сайт http://obmen.zt.ua

1 лист А4 (14 шрифт) На "главную страницу" ( http://obmen.zt.ua ) написать статью как классно пользоваться вебманями и какие они популярные в наше время и т.д.

1 лист А4 (14 шрифт) На "о сервисе" ( http://obmen.zt.ua/index.php?action=about ) написать статью какие мы классные ребята, что сделали сервис в нашем городе и описать как вы можете потратить потратить электронные деньги и убедить клиента в том, что они без них не могут.

Жду ваших примеров работ в ваших постах.

Оплата 2 дня после выполнения работы. Желательно украинские фрилансеры.

17 лет назад
gush
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$12
Анастасия - очень инициативный и грамотный исполнитель, учитывает все замечания заказчика. Рекомендую ее для сотрудничества. P.S. Приятный не только как исполнитель, но и как человек, с которым можно найти всегда общий язык. Конечно же наивысший бал 10.
Денис - очень грамотный заказчик и прекрасный в общении человек! Сделанную работу проверяет и вносит ценные замечания ;) Оплата - без нареканий ;) Так держать!

Заявки фрилансеров

PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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