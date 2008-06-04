Статьи на сайт по обмену webmoney

Нужно несколько статей на сайт http://obmen.zt.ua

1 лист А4 (14 шрифт) На "главную страницу" ( http://obmen.zt.ua ) написать статью как классно пользоваться вебманями и какие они популярные в наше время и т.д.

1 лист А4 (14 шрифт) На "о сервисе" ( http://obmen.zt.ua/index.php?action=about ) написать статью какие мы классные ребята, что сделали сервис в нашем городе и описать как вы можете потратить потратить электронные деньги и убедить клиента в том, что они без них не могут.

Жду ваших примеров работ в ваших постах.

Оплата 2 дня после выполнения работы. Желательно украинские фрилансеры.