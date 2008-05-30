Разыскивается копирайтер

Требуется создать описание услуг интернет магазина подарочных сертификатов(подарков впечатлений). Необходимо разработать уникальный текст объемом 500-1000 символов. Для 150 или более услуг. Описание должно быть выполнено в позитивном стиле, здоровый юмор приветствуется. Описание каждого продукта должно состоять из двух частей, пример: 1)уникальное название "шаг в небо", краткое описание www.evoi.ru/citem_catalog.. 2)уникальное название"в свободном полете", развернутое описание www.evoi.ru/citem_153.htm.. ,все в рамках соответствующей продуктовой линейки, в данном случае "адреналин".

Критерии выбора кандидата: профессионализм, готовность выполнить задание в разумные сроки, и по разумной цене. Названия продуктовых линеек будут схожи с названиями на сайтах-конкурентах. Ждем портфолио, и предложения по ценам