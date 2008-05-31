Нужен рерайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка131 просмотр

Нужен рерайт экономических новостей, всего около 30-40 тыс. знаков. Рерайт должен проходить копискейп или DCFinder на уникальность.

Оплата - вебмани, сразу после получения рерайта или безопасная сделка.

Все предложения - ТОЛЬКО в личку. Цена за тыс. знаков и сроки перевода обязательно. Кто первый предложит минимальную сумму - с тем и работаю.

17 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

IgDead
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Договорились обо всем в субботу, 31 мая. Я выслал тексты... Уговор был, что в понедельник она мне предоставит тексты... Работа не выполнена. Да, это не Игорь... Илона... Объяснила, что это ее парень...

Заявки фрилансеров

IgDead
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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