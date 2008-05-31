Статьи и рубрики для публикации

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Ищу готовые статьи для глянцевого журнала

Господа,

могу приобрести для глянцевого журнала статьи, готовые к публикации. (если у кого есть беспокойство – сперва высылайте часть статьи, этого будет достаточно, чтобы сдедать выводы) Темы могут быть разные. Объем тоже. Можно предложить готовый интерактив читателями или психолгич рубрики. Важно – поскольку журнал выйдет только в августе, темы должны быт такими , какие не устареют к тому времени. Обязательные требования к статьям – информативно, сюжетно, иронично. Все три качества обязательны. Снимая другие вопросы – мы готовы платить 200 р за 1000 знаков. Система оплаты с подписанием договора, который мы вышлем вам по почте, если нам очень понравится статья. Деньги перечислим на ваш счет после получения нашего экз. Этот же договор будет оставатся основой следующего сотрудничества, если оно завяжется.

пишите лучше прямо в эл. ящик [email protected]

С уважением, Андрей