Статьи по темам: Домашние заботы, На даче, Автомобили, Все о детях и для детей, Туризм и путешествия, Исторические памятники и памятные места, Коллекционирование, Люблю готовить, Золотые ...
Уникальный контент для туристических сайтов
Нужен копирайтер для написания уникальных статей и текстовок для туристических сайтов. Тематика статей - страны и города Европы и Азии. Оплата Webmoney - 4$ за 1000 знаков без пробелов. Свои предложения скидывайте в личку . Обязательно высылайте примеры работ.
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