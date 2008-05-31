Небольшое руководство пользователя к программе и какуюнть аннотацию(вроде этапов проектирования - просто воды налить). 200 руб ядом
Приватный проект для копирайтера pchelca
Контент для сайта (текст на все страницы + статьи (рерайт и копирайт) с полной продажей прав.
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