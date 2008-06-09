Мануал

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Завершен6 заявок359 просмотров

Небольшое руководство пользователя к программе и какуюнть аннотацию(вроде этапов проектирования - просто воды налить).

200 руб ядом

17 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Быстрое и качественное исполнение. То, что было нужно, Алексей написал всего за пару часов.
Отличный заказчик! Никаких лишних вопросов. Все оперативно. Я доволен.

Заявки фрилансеров

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад