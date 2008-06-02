Качественные статьи по аукционным автомобилям

Требуется написать несколько статей по тематике: аукционные автомобили из Японии и США.

Требования:

1. Качество статей. Критерии:

- грамотность, в том числе и стилистическая

- стиль статей в большинстве тем - аналитический

- интересность, читать интересно не только эксперту (пишем для продвинутых потенциальных клиентов)

- подробно и глубоко раскрывать тему, при этом не превращая статью в формальный учебник

- статья не должна быть просто констатацией фактов, но и длинных философских рассуждений тоже не должно быть. Допускаются легкие "стебные обороты", если они поставлены к месту. Возможно стеб может быть заменен принципиальными уверенными утверждениями и т.д. А вообще - больше конструктива и меньше воды.

- осторожно популяризировать аукционные авто из Америки и Японии

- По возможности проводить сравнение с алтернативными услугами-субститутами (авто из Германии, новые отечественные авто, новые ин. авто у российских дилеров и ин. авто российской сборки).

2. Достоверность информации (проверяется нашими экспертами)

3. По согласованию с нами возможен очень качественный полурерайт (совпадение только по теме)

Как видите, требования жесткие, нужно хорошо знать тему или уметь быстро учиться. Статьи нужны для размещения на тематических порталах. В перспективе готовы постоянно сотрудничать с лучшими авторами.

Мы ценим ваше и свое время, поэтому перед началом работы Очень желательно показать нам примеры своих работ по автомобильной тематике.

Пример статьи нормального качества http://www.second-car.ru/common.php?id_mag=11

Наиболее приоритетные для нас темы:

1. Подробное сравнение системы аукционов в Америке и в Германии. Преимущества покупки аукционных авто именно в Америке (законодательно созданный рынок, уголовное преследование за подделку документов-аукционников и т.д.), в Германии же описать, что рынок фактически дикий.

2. Подробное сравнение японских аукционов: аукционные оценки - как эксперт делает заключение в каждом конкретном аукционе, почему оценки часто различаются (в одном 4, в другом та же машина - 5). Другие особенности японских аукционов.

3. Алгоритм покупки авто с доставкой для разных портов (Япония и Америка - 2 статьи)

Вы можете предложить свои интересные темы.

План сотрудничества:

1. Вы показываете свои работы, либо убеждаете нас в своей компетентности по аукционным авто.

2. Оговариваем условия работы: тема, стоимость, сроки.

3. Сделка, расчет (безнал или WM)

4. Пишем отзывы

Мы можем помочь вам информацией в написании статей - после утверждения темы можете задать нам любые вопросы по вашей теме, мы ответим в 3-х дневный срок.

Также готовы рассмотреть все предложения по размещению статей на тематических площадках (аавтомобили из США и Японии)