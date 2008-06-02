Написание текстов на разные темы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки502 просмотра

Недорого, но оплата быстро, честно и надежно.

до 1.000 знаков с пробелами – 1 доллар

от 1.000 знаков с пробелами – 2 доллара

от 1.500 знаков с пробелами – 2,5 доллара

от 2.000 знаков с пробелами – 3 доллара

от 2.500 знаков с пробелами – 3,5 доллара

от 3.000 знаков с пробелами – 4 доллара

от 3.500 знаков с пробелами – 4,5 доллара

от 4.000 знаков с пробелами – 5 долларов

и т. д.

Требования: обязательность, грамотность, читабельность, не плагиат.

Получившим - "отлично", дальнейшее индивидуальное сотрудничество

Аська - 455394733 (в приват писать не надо)

17 лет назад
Sergeev2008
Н. 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров