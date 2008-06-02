Написание текстов на разные темы

Нужен копирайтер, который в состоянии грамотно написать статьи (150-200 тыс символов) по тематике форекс/кредитование малого бизнеса. Требуется только копирайт (НЕ РЕРАЙТ) готов платить 4-5 у.е. за тыс. Для выбора кандидатуры по ...