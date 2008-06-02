Небольшое руководство пользователя к программе и какуюнть аннотацию(вроде этапов проектирования - просто воды налить). 200 руб ядом
Написание текстов на разные темы
Недорого, но оплата быстро, честно и надежно.
до 1.000 знаков с пробелами – 1 доллар
от 1.000 знаков с пробелами – 2 доллара
от 1.500 знаков с пробелами – 2,5 доллара
от 2.000 знаков с пробелами – 3 доллара
от 2.500 знаков с пробелами – 3,5 доллара
от 3.000 знаков с пробелами – 4 доллара
от 3.500 знаков с пробелами – 4,5 доллара
от 4.000 знаков с пробелами – 5 долларов
и т. д.
Требования: обязательность, грамотность, читабельность, не плагиат.
Получившим - "отлично", дальнейшее индивидуальное сотрудничество
Аська - 455394733 (в приват писать не надо)
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