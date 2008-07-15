Описания товаров и разделов для интернет магазина

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Завершен6 заявок331 просмотр

Требуется 100 описаний категорий товаров (подарки и предметы интерьера) , по 250 символов.

в двойном экзмемпляре (т.е. для каждой категории 2 разных описания)

icq 341 102 321

17 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$50
Мирослава очень приятный исполнитель во всех отношениях! Тексты грамотные и очень приятно-читающиеся)
Замечательный заказчик: грамотно и понятно объясняет все нюансы работы, к тому же очень терпелив. Оплата мгновенная
Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Lyvimir
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад