Надо сделать рерайт ENG магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок257 просмотров

Есть online магазин.

Надо сделать хороший и вменяемый рерайт текста. Человеческий. Синомайзеры.. райзеры.. и т.д. идут мимо.

После работы качество работы будет проверятся носителем языка. (язык - ENG)

Тематика - медицина.

оплата по факту выполненной работы.

Пишите цены.

17 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$1
Хороший исполнитель, свою задачу сделал. Было приятно работать.
Хороший заказчик, пунктуален с оплатой и всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад