Текст для сайта-визитки

Есть сайт-визитка(состоящий из одной страницы) компании занимающейся доставкой товаров. Необходимо для этой страницы написать хороший текст. Я дам перечень услуг, о которых необходимо написать. Объём ~1500 знаков. Для подробностей стучите 4оо43семь31три. Просьба оставить ссылки, если такие работы вами уже выполнялись.