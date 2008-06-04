Текст для сайта-визитки

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Завершен8 заявок201 просмотр

Есть сайт-визитка(состоящий из одной страницы) компании занимающейся доставкой товаров. Необходимо для этой страницы написать хороший текст. Я дам перечень услуг, о которых необходимо написать. Объём ~1500 знаков. Для подробностей стучите 4оо43семь31три. Просьба оставить ссылки, если такие работы вами уже выполнялись.

17 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mavka
Елена 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$15
Остался очень доволен работой Елены. Все очень качественно и быстро. Одна из фраз клиента после прочтения текста - "меня до сих пор шок, там такие фразы аж за душу берут!" :)

Заявки фрилансеров

Mavka
Елена 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад