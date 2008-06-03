Периодически необходим рерайт текстов

Добрый день!

Периодически возникает необходимость в рерайте текстов различной тематики. Оплата - 1вмз за 1000 символов с пробелами. Торговаться не буду, поэтому просьба обращаться лишь людей, которых указанная оплата устраивает, и которые имеют опыт работы рерайтерами. Спасибо.