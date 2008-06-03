Периодически необходим рерайт текстов

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Закрыт23 заявки406 просмотров

Добрый день!

Периодически возникает необходимость в рерайте текстов различной тематики. Оплата - 1вмз за 1000 символов с пробелами. Торговаться не буду, поэтому просьба обращаться лишь людей, которых указанная оплата устраивает, и которые имеют опыт работы рерайтерами. Спасибо.

17 лет назад
jetaimelavie
Jetaimelavie 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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