Нужны статьи

Сайту, посвященному дистанционным покупкам, требуются статьи.

Тематика статей:

юридические аспекты дистанционных покупок, права потребителей;

обзоры интернет-магазинов (в т.ч. зарубежных) и каталогов;

советы, рекомендации и мануалы по покупкам, интернет-магазинам, каталогам, интернет-аукционам, платежным системам;

советы и рекомендации по выбору конкретного товара (из серии "как выбрать");

тесты и обзоры различных товаров.

Если у вас есть свои темы, вписывающиеся в основную тематику сайта - пишите, обсудим.

Требования к авторам: ответственность, умение писать грамотные легкочитаемые тексты, уверенное владение темой. Сотрудничество с авторами без опыта и/или портфолио возможно только при условии успешного выполнения тестового задания (1000 зн.)

Требования к материалам: статья должна быть уникальной, написанной специально для сайта, ранее нигде не опубликованной. Статьи должны быть легкочитаемыми, для людей. Сканы печатных статей, рерайтинг не нужен. Объем от 5 до 8 тыс. знаков. Сроки оговариваются индивидуально. Авторство для портфолио сохраняется.

Цена вопроса: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата через яндекс деньги.

Предложения просьба писать в личку.