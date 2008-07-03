Необходимо разработать креативные задания для проведения тренинга по командообразованию.
Нужны статьи
Сайту, посвященному дистанционным покупкам, требуются статьи.
Тематика статей:
юридические аспекты дистанционных покупок, права потребителей;
обзоры интернет-магазинов (в т.ч. зарубежных) и каталогов;
советы, рекомендации и мануалы по покупкам, интернет-магазинам, каталогам, интернет-аукционам, платежным системам;
советы и рекомендации по выбору конкретного товара (из серии "как выбрать");
тесты и обзоры различных товаров.
Если у вас есть свои темы, вписывающиеся в основную тематику сайта - пишите, обсудим.
Требования к авторам: ответственность, умение писать грамотные легкочитаемые тексты, уверенное владение темой. Сотрудничество с авторами без опыта и/или портфолио возможно только при условии успешного выполнения тестового задания (1000 зн.)
Требования к материалам: статья должна быть уникальной, написанной специально для сайта, ранее нигде не опубликованной. Статьи должны быть легкочитаемыми, для людей. Сканы печатных статей, рерайтинг не нужен. Объем от 5 до 8 тыс. знаков. Сроки оговариваются индивидуально. Авторство для портфолио сохраняется.
Цена вопроса: 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата через яндекс деньги.
Предложения просьба писать в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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