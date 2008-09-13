Необходимо придумать красивое, логичное (то есть по тематике сайта) и свободное имя для сайта типа _fishki.net Домен нужен в зоне .ru Проверить имя на свободность/занятость можно на _webnames.ru Ваши варианты указывайте сразу ...
Перевод "Allgemeine Geschftsbedingungen"
Требуется переводчик текста AGBs с немецкого на русский и английский,оригинал текста можно посмотреть на нашем сайте www.e-eurostock.com Желательно люди с опытом работы в этой сфере перевода.
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