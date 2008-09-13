Перевод "Allgemeine Geschftsbedingungen"

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Завершен3 заявки265 просмотров

Требуется переводчик текста AGBs с немецкого на русский и английский,оригинал текста можно посмотреть на нашем сайте www.e-eurostock.com Желательно люди с опытом работы в этой сфере перевода.

17 лет назад
e-eurostock
Andrej Krol 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад
$260
7 дней
Отличный переводчик.Работа сдана в срок и качественно на 10+,приятное общение.Рекомендую всем .Ешё раз большое спасибо.
Отличный заказчик! Приятно работать, приятное общение! Все четко и ясно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 лет назад

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