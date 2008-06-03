Написание статей на тему рекламы и дизайна

Ищем опытных рерайтеров, хорошо знакомых с указанной темой...

Написание статей для сайта: www.lmm-studio.com/

Будет дано тестовой задание, почти на свободную тему, выполнение которой и определит претендента (понравившаяся статья будет обязательно оплачена).

Статьи должны быть небольшие (1000-2000символов), но интересные и захватывающие, разбавленные не менее интересными картинками...

В дальнейшем, готова платить 50 руб за статью, независимо от количества символов. Периодичность: 1 раз в неделю. Писать в личку