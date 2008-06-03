Написание статей на тему рекламы и дизайна

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Закрыт6 заявок313 просмотров

Ищем опытных рерайтеров, хорошо знакомых с указанной темой...

Написание статей для сайта: www.lmm-studio.com/

Будет дано тестовой задание, почти на свободную тему, выполнение которой и определит претендента (понравившаяся статья будет обязательно оплачена).

Статьи должны быть небольшие (1000-2000символов), но интересные и захватывающие, разбавленные не менее интересными картинками...

В дальнейшем, готова платить 50 руб за статью, независимо от количества символов. Периодичность: 1 раз в неделю. Писать в личку

Написание статей
17 лет назад
lyumi
56 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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