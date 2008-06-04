Сайту, посвященному дистанционным покупкам, требуются статьи. Тематика статей: юридические аспекты дистанционных покупок, права потребителей; обзоры интернет-магазинов (в т.ч. зарубежных) и каталогов; советы, рекомендации и мануалы по покупкам, ...
Рерайт небольшого текста
Здравствуйте.
Нужен рерайт текста (или как это правильно называется? - другими словами с сохранением смысла).
Нужен срочно. Текст прикреплен.
Большая просьба, писать сразу в ICQ. Просьба поменьше, уважайте свое и мое время - пишите сразу стоимость, срок, и ссылку на профайл.
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