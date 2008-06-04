Рерайт небольшого текста

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Завершен3 заявки216 просмотров

Здравствуйте.

Нужен рерайт текста (или как это правильно называется? - другими словами с сохранением смысла).

Нужен срочно. Текст прикреплен.

Большая просьба, писать сразу в ICQ. Просьба поменьше, уважайте свое и мое время - пишите сразу стоимость, срок, и ссылку на профайл.

17 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

GodIgor
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Работа выполнена быстро и на хорошем уровне. Доволен.
microsha
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, ясно поставил цель, выявил то, что его не устраивает, после устранения сразу же оплатил! Советую работать с ним!

Заявки фрилансеров

GodIgor
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
microsha
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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