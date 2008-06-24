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Контрольная по исследованию систем управления
Заказ 1671-KON
Тема работы: Контрольная по исследованию систем управления
Срок: 1 неделя
Детали:
В работе надо раскрыть вопросы теоретической части и выбрать нужный ответ в практическом
задании. Нужно указать СИЛ.
Теоретическая часть
5. Система управления как часть социально-экономической системы.
9. Типология систем управления. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, штабная,
матричная, сложная линейно-функциональная системы управления.
18. Целеустремленность, ответственность, обоснованность решений, интерационность процедуры
принятия решений, содержательность информации, возможность контроля.
23. Новые информационные технологии и изменения процесса принятия решения.
28. Классификация эвристических методов исследования систем управления. Круг применения,
особенности и надежность эвристических методов.
35. Сущность анкетных методов исследования систем управления.
39. Условия применения методов сетевого планирования и управления.
42. Расчетные характеристики сетевого графика. Ожидаемое расчетное время. Самая ранняя дата.
Самая поздняя допустимая дата.
46. Сущность и преимущества сетевого планирования.
Практическое задание:
Выберите правильный ответ:
4. Исследование систем управления как систем принятия решений осуществляется:
1) параметрическим исследованием
2) экспертным методом
3) организационным моделированием
4) факторным анализом
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