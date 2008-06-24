Контрольная по исследованию систем управления

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки162 просмотра

Заказ 1671-KON

Тема работы: Контрольная по исследованию систем управления

Срок: 1 неделя

Детали:

В работе надо раскрыть вопросы теоретической части и выбрать нужный ответ в практическом

задании. Нужно указать СИЛ.

Теоретическая часть

5. Система управления как часть социально-экономической системы.

9. Типология систем управления. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, штабная,

матричная, сложная линейно-функциональная системы управления.

18. Целеустремленность, ответственность, обоснованность решений, интерационность процедуры

принятия решений, содержательность информации, возможность контроля.

23. Новые информационные технологии и изменения процесса принятия решения.

28. Классификация эвристических методов исследования систем управления. Круг применения,

особенности и надежность эвристических методов.

35. Сущность анкетных методов исследования систем управления.

39. Условия применения методов сетевого планирования и управления.

42. Расчетные характеристики сетевого графика. Ожидаемое расчетное время. Самая ранняя дата.

Самая поздняя допустимая дата.

46. Сущность и преимущества сетевого планирования.

Практическое задание:

Выберите правильный ответ:

4. Исследование систем управления как систем принятия решений осуществляется:

1) параметрическим исследованием

2) экспертным методом

3) организационным моделированием

4) факторным анализом

17 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
7 дней
Выполнила задание в срок. Хороший фрилансер.
Приятно было поработать. Задания даны четкие. Заказчик практически постоянно находился на связи и отвечал на возникающие в процессе работы вопросы. Оплата получена в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи

    Сайту, посвященному дистанционным покупкам, требуются статьи. Тематика статей: юридические аспекты дистанционных покупок, права потребителей; обзоры интернет-магазинов (в т.ч. зарубежных) и каталогов; советы, рекомендации и мануалы по покупкам, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуются статьи на сайт (рерайт)

    Требуются статьи (много) на сайт посвященный перевозкам: Грузоперевозки автомобильным транспортом Железнодорожные перевозки грузов Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков Если у ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать статьи для сайта

    Можно рерайт, главно уник, цель сдлелать цепочку продуманных статей для сателита. План в ворде рубрики и если надо подрубрики, статьи для каждого раздела или подраздела, можно с картинками, требуемые направления статей, туризм, строительство, недвижимость, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт описаний автосалонов

    $500

    Есть ~200-250 описаний автосалонов. Нужно сделать рерайт, при этом от каждого описания оставляя не более 500-700 знаков (если исходный текст больше - резать). Просьба в отзывах сразу указывать: ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание статей на тему рекламы и дизайна

    Ищем опытных рерайтеров, хорошо знакомых с указанной темой... Написание статей для сайта: www.lmm-studio.com/ Будет дано тестовой задание, почти на свободную тему, выполнение которой и определит претендента (понравившаяся статья будет обязательно оплачена). ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайт небольшого текста

    Здравствуйте. Нужен рерайт текста (или как это правильно называется? - другими словами с сохранением смысла). Нужен срочно. Текст прикреплен. Большая просьба, писать сразу в ICQ. Просьба поменьше, уважайте свое и мое ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Перевод "Allgemeine Geschftsbedingungen"

    Требуется переводчик текста AGBs с немецкого на русский и английский,оригинал текста можно посмотреть на нашем сайте www.e-eurostock.com Желательно люди с опытом работы в этой сфере перевода.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Придумать имя сайта

    Необходимо придумать красивое, логичное (то есть по тематике сайта) и свободное имя для сайта типа _fishki.net Домен нужен в зоне .ru Проверить имя на свободность/занятость можно на _webnames.ru Ваши варианты указывайте сразу ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад