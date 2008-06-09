Контент для сайта

Андрей - очень грамотный заказчик и приятный в общении человек. Задача была поставлена четко, поэтому проблем с ее выполнением не возникло ;) Андрей всегда на связи - все возникавшие вопросы решались очень оперативно. Деньги также были получены в срок! Очень рекомендую! Мои - 10 баллов!