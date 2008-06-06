Тексты для сайтов сертификационных центров.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок247 просмотров

Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 250р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное оно будет, тем больше шансов на успешную работу. Не пишите, пожалуйста, на сайт, нет возможности его просматривать. На письма «постучись в аську, договоримся» отвечать не буду. Спасибо за понимание.

17 лет назад
kyrkunov
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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