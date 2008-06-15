Наполнение сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок443 просмотра

Постоянно надо будет набивать сайты контентом копи паст

работа будет заключаться в следующем

я даю тему для сайта.

лазите по сайтам данной тематики. смотрите карту сайта, навигацию, тоесть какие разделы меняю будут. и уже относительно их набирате статьи

вы набираете контент на разных сайтах

и все в блокнот

по такой схеме

1 строка: Название стати (название статьи обязательно переписывать. )

2 строка: Название раздела (навигация сайта)

3 строка: Анонс статьи (несколько предложений из самой статьи)

4 строка и далее: Текст статьи

плюс надо будет вставлять примерно в каждую вторую статью картинку.

идете на яндекс поиск по картинкам

и картинки в для статей грузите в папку. и в теле статьи делаете вставку на картинку

так

+картинка+Текст статьи

вот и все.

цена за статью 10 центов, работа не творческая и за час можно легко заработать 5 уе. можно и больше смотря как быстро будите работать.

заказы будут постоянные

пишите в приват и аську. номер в аккунте

nkn связь через мой блог http://t44.biz/

17 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

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