Наполнение сайтов

Постоянно надо будет набивать сайты контентом копи паст

работа будет заключаться в следующем

я даю тему для сайта.

лазите по сайтам данной тематики. смотрите карту сайта, навигацию, тоесть какие разделы меняю будут. и уже относительно их набирате статьи

вы набираете контент на разных сайтах

и все в блокнот

по такой схеме

1 строка: Название стати (название статьи обязательно переписывать. )

2 строка: Название раздела (навигация сайта)

3 строка: Анонс статьи (несколько предложений из самой статьи)

4 строка и далее: Текст статьи

плюс надо будет вставлять примерно в каждую вторую статью картинку.

идете на яндекс поиск по картинкам

и картинки в для статей грузите в папку. и в теле статьи делаете вставку на картинку

так

+картинка+Текст статьи

вот и все.

цена за статью 10 центов, работа не творческая и за час можно легко заработать 5 уе. можно и больше смотря как быстро будите работать.

заказы будут постоянные

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