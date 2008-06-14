Ищу психолога доработать описание предоставляемых услуг. Текст должен приводить к нам клиентов. 50% чернового текста есть. Тематика: бизнес/реклама/интернет. Объем от 1 до 4 тыс. символов. ЗНАНИЕ ...
Контент сайта агентства недвижимости. Аренда.
Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости.
Разделы указанны ниже.
Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше.
Профиль агентства недвижимости - аренда жилья и коммерческой недвижимости в Московском регионе.
Главная
• О компании
описание
• Контакты
Телефоны, карта
• Вакансии
Аренда квартир
• Аренда комнат
Текст для объявлений, заявка для квартир
• Аренда однокомнатных квартир
Текст для объявлений, заявка
• Аренда двухкомнатных квартир
Текст для объявлений, заявка
Аренда элитного жилья
• Элитные квартиры
Текст для объявлений, заявка для элитных квартир
• Загородные дома
Текст для объявлений, заявка для загородных домов
Аренда коммерческой недвижимости
• Офисы
Текст для объявлений, заявка для офисов
• Склады
Текст для объявлений, заявка для складских помещений
• Магазин
Текст для объявлений, заявка для магазинов
• Помещения свободного назначения
Текст для объявлений, заявка для ПСН
Снять/ Сдать
• Комнату/квартиру
• Загородный дом
Заявка с шоссе
• Коммерческую недвижимость
Юридическое сопровождение
• Аренда недвижимости
описание
• Договорная база
Образцы договоров
Дополнительно дам текущий сайт и контент, который не устраивает.
Стоимость работ - 40 рублей за 1000 знаков.
Нужен нормальный рерайт с других аналогичных ресурсов.
Цена может быть выше до двух раз, в зависимости от ваших навыков.
Предложения оставляем ниже.
Работаем по предоплате, после выбора исполнителя.
!!!!!!!!!!!!!
1. Даша выбрана для наполнения контентом другого аналогичного проекта.
По этому тендеру всё актуально.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Написать тз для небольшого сайта на Битрикс.Старт. Есть список разделов - нужно задать вопросы по этим разделам, и получив ответы составить тз для программиста. Заказ тестовый. Оплата - 30 у.е.Копирайтинг5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно написать наполнения для сайта www.ecenter.com.ua: Главная страница О нас Преимущества Наши гарантии и дать рекомендации по заполнению страниц с услугами. бюджета нет, слушаю ваши предложенияКопирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Порядка 100 статей по 3-5 тыс. знаков каждая. оплата 1,5-3 у.е. за тыс. знаков в зависимости от вашего опыта/профессионализма. заказ только для тех, у кого: – опыт работы ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Задание желательно выполнить сегодня в течение нескольких часов. Желательно, чтобы я мог пообщаться с исполнителем через Скайп.Копирайтинг9 заявокЗакрыт17 лет назад
Заказ 1671-KON Тема работы: Контрольная по исследованию систем управления Срок: 1 неделя Детали: В работе надо раскрыть вопросы теоретической части и выбрать нужный ответ в практическом ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется написать тексты для сайта http://www.usconsalt.ru/ На русском.Копирайтинг11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются статьи (много) на сайт посвященный перевозкам: Грузоперевозки автомобильным транспортом Железнодорожные перевозки грузов Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков Если у ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт17 лет назад
Можно рерайт, главно уник, цель сдлелать цепочку продуманных статей для сателита. План в ворде рубрики и если надо подрубрики, статьи для каждого раздела или подраздела, можно с картинками, требуемые направления статей, туризм, строительство, недвижимость, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть ~200-250 описаний автосалонов. Нужно сделать рерайт, при этом от каждого описания оставляя не более 500-700 знаков (если исходный текст больше - резать). Просьба в отзывах сразу указывать: ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт17 лет назад