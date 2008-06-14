Контент сайта агентства недвижимости. Аренда.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок429 просмотров

Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости.

Разделы указанны ниже.

Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше.

Профиль агентства недвижимости - аренда жилья и коммерческой недвижимости в Московском регионе.

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Дополнительно дам текущий сайт и контент, который не устраивает.

Стоимость работ - 40 рублей за 1000 знаков.

Нужен нормальный рерайт с других аналогичных ресурсов.

Цена может быть выше до двух раз, в зависимости от ваших навыков.

Предложения оставляем ниже.

Работаем по предоплате, после выбора исполнителя.

!!!!!!!!!!!!!

1. Даша выбрана для наполнения контентом другого аналогичного проекта.

По этому тендеру всё актуально.

17 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Boatsman
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Евгений с первых минут проявил себя как мастера пера, очаровав меня необычностью построения фраз и предложений, в основе которой лежит глубокое знание своего дела ) Чёткое понимание задач в итоге дало ясный и понятный текст, который именно продаёт услуги, ведёт посетителя нашего сайта к заданной цели. Работа была сделана легко, в срок и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству, сам же продолжаю плодотворную работу.
С заказчиком поработали очень плодотворно. Вместо того, чтобы торговаться и откладывать сроки расчетов, постоянно теребил меня просьбой выписать, наконец-то, счет. В общем, просто прекрасный работодатель. :)
gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Даша проявила себя как молодого, креативного копирайтера. Её тексты ведут посетителя наших проектов к заданной цели - продажа услуг. Выражаю благодарность за участие в создании текстового контента для очень непростого, динамичного направления "Недвижимость в Московском регионе". Рекомендую её как отзывчивого, настойчивого и оперативного исполнителя, который выполнит возложенное на неё задание в срок и с учётом всех пожеланий и требований к оформлению.

Заявки фрилансеров

Boatsman
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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