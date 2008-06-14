Контент сайта агентства недвижимости. Аренда.

Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости.

Разделы указанны ниже.

Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше.

Профиль агентства недвижимости - аренда жилья и коммерческой недвижимости в Московском регионе.

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Дополнительно дам текущий сайт и контент, который не устраивает.

Стоимость работ - 40 рублей за 1000 знаков.

Нужен нормальный рерайт с других аналогичных ресурсов.

Цена может быть выше до двух раз, в зависимости от ваших навыков.

Предложения оставляем ниже.

Работаем по предоплате, после выбора исполнителя.

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1. Даша выбрана для наполнения контентом другого аналогичного проекта.

По этому тендеру всё актуально.