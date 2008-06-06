Нужны статьи по упр. учету (cost managerial acct)

Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит от качества и количества. Размер одной лекции - 7-12 страниц вебсайта. Лекции должны содержать наглядный материал (графики, таблицы), использовать примеры, правильные термины и граматику и не быть скопированы с других источников (использование англоязычных учебных материалов разрешается, если материал не переписан слово в слово). Примерный план лекций предоставлен приложении, включая основные понятия, которые надо раскрыть.

Платеж делаю с помощью чека, через Paypal, Moneygram или bank wire. Платеж после того, как вы покажете лекцию и я ее смогу прочитать. Для того, чтобы защитить ваши права, вы можете показать лекцию в варианте, который нельзя скопировать (текст, сохраненный картинкой, pdf с защитой, др.). После просмотра качеста лекции (лекций), делаю платеж (часть или полностью) и вы высылаете лекцию (лекции).

Более подробную информацию предоставлю по эл. почте (info at simplestudies dot com).