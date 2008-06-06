Нужны статьи по упр. учету (cost managerial acct)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка215 просмотров

Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит от качества и количества. Размер одной лекции - 7-12 страниц вебсайта. Лекции должны содержать наглядный материал (графики, таблицы), использовать примеры, правильные термины и граматику и не быть скопированы с других источников (использование англоязычных учебных материалов разрешается, если материал не переписан слово в слово). Примерный план лекций предоставлен приложении, включая основные понятия, которые надо раскрыть.

Платеж делаю с помощью чека, через Paypal, Moneygram или bank wire. Платеж после того, как вы покажете лекцию и я ее смогу прочитать. Для того, чтобы защитить ваши права, вы можете показать лекцию в варианте, который нельзя скопировать (текст, сохраненный картинкой, pdf с защитой, др.). После просмотра качеста лекции (лекций), делаю платеж (часть или полностью) и вы высылаете лекцию (лекции).

Более подробную информацию предоставлю по эл. почте (info at simplestudies dot com).

17 лет назад
proper
Гость 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание контента для сайтов различных тематик

    Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто). Обычно дается Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц. Тексты должны ...

    Копирайтинг7 исполнителей
    Завершен
    17 лет назад

  • Тексты для сайтов сертификационных центров.

    $500

    Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 250р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение сайтов

    $100

    Постоянно надо будет набивать сайты контентом копи паст работа будет заключаться в следующем я даю тему для сайта. лазите по сайтам данной тематики. смотрите карту сайта, навигацию, тоесть какие разделы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать описание предоставляемых услуг

    Ищу психолога доработать описание предоставляемых услуг. Текст должен приводить к нам клиентов. 50% чернового текста есть. Тематика: бизнес/реклама/интернет. Объем от 1 до 4 тыс. символов. ЗНАНИЕ ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент сайта агентства недвижимости. Аренда.

    $100

    Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости. Разделы указанны ниже. Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать ТЗ для сайта

    $30

    Написать тз для небольшого сайта на Битрикс.Старт. Есть список разделов - нужно задать вопросы по этим разделам, и получив ответы составить тз для программиста. Заказ тестовый. Оплата - 30 у.е.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент для сайта

    Нужно написать наполнения для сайта www.ecenter.com.ua: Главная страница О нас Преимущества Наши гарантии и дать рекомендации по заполнению страниц с услугами. бюджета нет, слушаю ваши предложения

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт статей по недвижимости

    Порядка 100 статей по 3-5 тыс. знаков каждая. оплата 1,5-3 у.е. за тыс. знаков в зависимости от вашего опыта/профессионализма. заказ только для тех, у кого: – опыт работы ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад