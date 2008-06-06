Написание контента для сайтов различных тематик

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок639 просмотров

Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто).

Обычно дается

Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.

Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже частично в портфолио.

Если нужно, спросите, и вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство, в анкоры поместив заголовки статей. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.

Оплата обычно на следующее утро через вебмани. Случаются редкие незначительные задержки, по этому поводу не стоит нервничать.

1$ за 1000 знаков без пробелов.

2+3 х 1$ =5$

Главная: употребить все ключевые 2 раза минимум. Тема: "О нас", "о компании", "Почему именно нас выбирают и как хорошо быть нашим клиентом" или вроде того.

В статьях: минимум 2 раза на все 3 статьи в сумме, но лучше чаще. У статей должны быть темы и заголовки взятые из списка ключевых и включающие минимум одну ключевую фразу. Фразы в тексте можно разбивать и переставлять слова местами в отрезке не более 8 слов, но на главной очень желательно полное соответствие. Слова можно склонять, спрягать.

Может быть, что ключевых слов много (тысяча и более знаков). В этом случае они состоят из частей связного текста и перечислений (например продукции или услуг), и употребить их однажды в 2х и даже однажды - сложно. Тогда на главную вы должны увеличить на полторы тысячи, статьи на полтысячи. Бюджет разумеется останется прежним.

Результат высылать на оба мыла(укажите их в поле "кому" через запятую): [email protected], [email protected]

Высылать нужно в одном(для одного домена) неархивированном файле формата .rtf с доменом в имени (например, ilkz.ru.rtf), если задание без домена, то тему полностью латиницей. Также во избежании путаницы в теме письма укажите домены (если без домена, то темы), для которых писались тексты.

В тексте не должно быть переносов, списков(заменять на перечисления), таблиц, но должны быть абзацы. Выделить жирным ключевые слова.

Программой http://textbroker.ru/files/DCFinder.exe нужно проверить тексты на уникальность. Также в гугле и яндексе по одному предложению из каждой статьи, и три из главной проверить на частичные дубли.

Срок - обед ближайшего будня.

Для своевременной оплаты заранее сообщайте ваш номер wmz-кошелька.

Если свободны и согласны - стучите в аську 41пять-7два5-66четыре и спрашивайте ключевые слова.

17 лет назад
ruslanet
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
Отличный исполнитель. Все быстро, качественно и без лишних вопросов. Рекомендую.
Очень отличный заказчик. Точно и грамотно объясняет задание, оплачивает все в срок. Рекомендую
mishkoy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Своевременно и качественно, без лишних вопросов и зацепок. Рекомендую.
Отличный заказчик. Постановка задачи ясна, оплата достойная и своевременная. Рекомендую.
sqrter
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$5
1 день
Своевременно, без лишних вопросов и зацепок. Рекомендую.
Очень нравится работать с этим человеком. Никаких проблем с оплатой, все задания четкие, очень ответственный заказчик. Рекомендую.
Thomas
Моисей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Своевременно, без лишних вопросов и зацепок. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, умеющий четко ставить задачу и своевременно оплачивающий ее выполнение! Работать - одно удовольствие
Tranquillas
Григорий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик предоставил максимально подробное ТЗ, работать с такими одно удовольствие. Наилучшие рекомендации.
FLORIMELL
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Все четко, качественно и без лишних вопросов. Буду и впредь обращаться. Рекомендую.
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Отличный копирайтер. Было красиво, скоро и без лишних вопросов. Рекомендую.
Отличный заказчик. Выдвигает четкие требования, оплата точно в срок, серьезный, ответственный человек. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
mishkoy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
sqrter
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
Thomas
Моисей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Tranquillas
Григорий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
FLORIMELL
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Тексты для сайтов сертификационных центров.

    $500

    Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 250р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Наполнение сайтов

    $100

    Постоянно надо будет набивать сайты контентом копи паст работа будет заключаться в следующем я даю тему для сайта. лазите по сайтам данной тематики. смотрите карту сайта, навигацию, тоесть какие разделы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработать описание предоставляемых услуг

    Ищу психолога доработать описание предоставляемых услуг. Текст должен приводить к нам клиентов. 50% чернового текста есть. Тематика: бизнес/реклама/интернет. Объем от 1 до 4 тыс. символов. ЗНАНИЕ ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент сайта агентства недвижимости. Аренда.

    $100

    Требуется подготовка контента для сайта агентства недвижимости. Разделы указанны ниже. Чем больше текста и чем он информативнее/актуальнее/интереснее/лучше мотивирует посетителя-клиента по аренде в пользу использования услуг нашей компании, тем лучше. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Написать ТЗ для сайта

    $30

    Написать тз для небольшого сайта на Битрикс.Старт. Есть список разделов - нужно задать вопросы по этим разделам, и получив ответы составить тз для программиста. Заказ тестовый. Оплата - 30 у.е.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент для сайта

    Нужно написать наполнения для сайта www.ecenter.com.ua: Главная страница О нас Преимущества Наши гарантии и дать рекомендации по заполнению страниц с услугами. бюджета нет, слушаю ваши предложения

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рерайт статей по недвижимости

    Порядка 100 статей по 3-5 тыс. знаков каждая. оплата 1,5-3 у.е. за тыс. знаков в зависимости от вашего опыта/профессионализма. заказ только для тех, у кого: – опыт работы ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контрольная по исследованию систем управления

    Заказ 1671-KON Тема работы: Контрольная по исследованию систем управления Срок: 1 неделя Детали: В работе надо раскрыть вопросы теоретической части и выбрать нужный ответ в практическом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад