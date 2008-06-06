Для долгосрочной работы требуется удаленный копирайтер, для написания текстов на сайт(ы). Тематика сайта: сертификация продукции. Оплата сдельная от 250р за 1000 знаков. Подробности в ответ на резюме по адресу [email protected]. Чем более подробное ...
Написание контента для сайтов различных тематик
Написание контента для сайтов различных тематик (строительных, металлопрокат, спорт, бизнес, инвестиции, медицина, авто).
Обычно дается
Задание на 2тыс для главной и 3 статьи по 1тыс. для внутренних страниц.
Тексты должны быть уникальными. Нигде более вылаживаться не должны, даже частично в портфолио.
Если нужно, спросите, и вам вышлют урлы, на которых размещены ваши тексты. Их вы сможете разместить в портфолио, указав свое авторство, в анкоры поместив заголовки статей. Также если я не занят, то можем обменятся отзывами.
Оплата обычно на следующее утро через вебмани. Случаются редкие незначительные задержки, по этому поводу не стоит нервничать.
1$ за 1000 знаков без пробелов.
2+3 х 1$ =5$
Главная: употребить все ключевые 2 раза минимум. Тема: "О нас", "о компании", "Почему именно нас выбирают и как хорошо быть нашим клиентом" или вроде того.
В статьях: минимум 2 раза на все 3 статьи в сумме, но лучше чаще. У статей должны быть темы и заголовки взятые из списка ключевых и включающие минимум одну ключевую фразу. Фразы в тексте можно разбивать и переставлять слова местами в отрезке не более 8 слов, но на главной очень желательно полное соответствие. Слова можно склонять, спрягать.
Может быть, что ключевых слов много (тысяча и более знаков). В этом случае они состоят из частей связного текста и перечислений (например продукции или услуг), и употребить их однажды в 2х и даже однажды - сложно. Тогда на главную вы должны увеличить на полторы тысячи, статьи на полтысячи. Бюджет разумеется останется прежним.
Результат высылать на оба мыла(укажите их в поле "кому" через запятую): [email protected], [email protected]
Высылать нужно в одном(для одного домена) неархивированном файле формата .rtf с доменом в имени (например, ilkz.ru.rtf), если задание без домена, то тему полностью латиницей. Также во избежании путаницы в теме письма укажите домены (если без домена, то темы), для которых писались тексты.
В тексте не должно быть переносов, списков(заменять на перечисления), таблиц, но должны быть абзацы. Выделить жирным ключевые слова.
Программой http://textbroker.ru/files/DCFinder.exe нужно проверить тексты на уникальность. Также в гугле и яндексе по одному предложению из каждой статьи, и три из главной проверить на частичные дубли.
Срок - обед ближайшего будня.
Для своевременной оплаты заранее сообщайте ваш номер wmz-кошелька.
Если свободны и согласны - стучите в аську 41пять-7два5-66четыре и спрашивайте ключевые слова.
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