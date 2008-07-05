Ответы на форуме ( ремонт)

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Завершен29 заявок564 просмотра

Работа довольно специфическая.

Нужно писать ответы на форуме, используя уже готовые источники информации, добавляя совсем немного своего текста.

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17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

mvb75
49 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Максим отлично справляется с заданием, делает то, что нужно на 100%. Хоть и недавно на проекте, очень перспективен - схватывает налету. Продолжаем работать! Рекомендую!
Заказчик - добросовестный в работе и приятный в общении человек. Оплата своевременная, даже с бонусами. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

mvb75
49 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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