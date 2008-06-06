Нужен человек, который разбирается в бухучете и знает английский язык. Работа дистанционная и заключается в написании серии лекций и тестовых вопросов по управленческому учету на английском языке. Плата - 50-100 дол. за одну лекцию; зависит ...
Создание и распространение ком.предложения
Требуется создание предложения о сотрудничестве,на основании информации расположенной на сайте http://flybanner.ru/.
И дальнейшее распространение данного предложения по сайтам занимающихся интернет рекламой , созданием и продвижением сайтов.
Все письма должны отправляться в ручную,никаких программ и спама.
В идеале персонально,т.е на имя конкретного представителя сайта,компании.
Необходимый обьем сайтов не менее 500.
Предлагайте сроки и цену за 100 сайтов.
Заявки фрилансеров
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