Требуется нейминг организации + подбор домена

Требуется нейминг организации + подбор доменного имени.

в ценах не ориентируюсь также ка и в схемах работ.

так что схему предлагаю такую - минимальная предоплата если у вас есть портфолио - оплата всей суммы после достижения результата.

от вас - сумма и контакты.

Жду предложений

ОЧЕНЬ ПРОШУ ОСТАВЛЯЙТЕ АСЬКУ) ибо там быстрее договориться можно.