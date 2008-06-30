Материал по нефти

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок357 просмотров

Необходимо насобирать разного материала (статьи, изображения, видео, прочее) по нефтедобыче и нефтепереработке и закачать на FTP заказчика.

17 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
Проверено РосИнфоТех.
Роман установил вполне реальные сроки выполнения работы и своевременно выполнил оплату. Приятно работать с ответственным человеком.

Заявки фрилансеров

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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