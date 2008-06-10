Ультра звук и рентген

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Завершен3 заявки271 просмотр

1)Ослабление интенсивности рентгеновского излучения при взаимодействии с веществом.

2)Влияние движения био-тканей на характеристики отражения ультра-звукового сигнала.

нужно сделать доклад в общей сумме на 10 листов.

жду предложений

Текст не авторский, источники любые, главное список источников что бы был

17 лет назад
ValaR4ik
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cheluskin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$150
2 дня
Отзыв недоступен.
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cheluskin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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