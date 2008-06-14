Статьи для продвижения тематика Медицина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок449 просмотров

Для группы сайтов медицинской тематики нужно написать 50 статей разной напрвленности

Тех требования вышлю после.

17 лет назад
manofart
Давид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад
$1000
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень положительные впечатления от выполненной работы. Четкое техническое задание, моментальная оплата в полном размере. Это называется идеальная работа.

Заявки фрилансеров

Amely26
Елена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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