Работа довольно специфическая. Нужно писать ответы на форуме, используя уже готовые источники информации, добавляя совсем немного своего текста. Подробнее в личных сообщениях
Статьи для продвижения тематика Медицина
Для группы сайтов медицинской тематики нужно написать 50 статей разной напрвленности
Тех требования вышлю после.
Выбранный исполнитель
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