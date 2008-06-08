Копирайт(рерайт) на тему обслуживания в коллцентре

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Закрыт4 заявки348 просмотров

Требуются статьи (много) на сайт колл-центра:

-Как удобно пользоваться услугами

-Какие преимущества для клиента от использования услуг

и так далее

Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков

Если у Вас есть желание писать на эту тему, то присылайте одну статью или ее часть на [email protected] и отписывайтесь в проекте. Победителей будет несколько.

В личку просьба не писать.

17 лет назад
futurity
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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