Копирайт(рерайт) на тему обслуживания в коллцентре

Требуются статьи (много) на сайт колл-центра:

-Как удобно пользоваться услугами

-Какие преимущества для клиента от использования услуг

и так далее

Стоимость статьи (можно рерайт, самостоятельный поиск информации) - 30 рублей за 1000 знаков

Если у Вас есть желание писать на эту тему, то присылайте одну статью или ее часть на [email protected] и отписывайтесь в проекте. Победителей будет несколько.

В личку просьба не писать.