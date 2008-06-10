Срочно нужна статья о музыкальном исполнителе

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Завершен54 заявки1203 просмотра

Актуально!

Постоянно нужны статьи о музыкальных исполнителях (имя исполнителя сообщается непосредственно копирайтеру).

Интересуют начинающие копирайтеры ввиду эконом-бюджета. Жду предложений. (Высокооплачиваемые профи и амбициозные авторы, прошу зря не тратить время)

Рассматриваю только предложения с ценами и сроками. В случае удачного дебюта возможна длительное постоянное сотрудничество.

17 лет назад
Ingrida
57 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов

Выбранные исполнители

sv-vetrova
Svetlana 
65 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Отличный автор. Замечательный текст - оригинальный стиль, интересная, увлекательная манера подачи информации, безукоризненная орфография. Копирайтер - супер! Приятно работать.
AmeGirl
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Замечательный автор. Богатая лексика, добросовестный подход к делу, безукоризненная грамотность и сроки выполнения. 10 баллов без единого огреха. С удовольствием рекомендую.
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
$1
Достойный автор. Высокая скорость исполнения заказа, грамотность, учтены все пожелания. Рекомендую заказчикам.
Рекомендую работодателя, как ответственного, умеющего поставить задачу, своевременно производящего оплату.
galyris
Галина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$1
Отличный автор. Текст замечательный по всем параметрам - грамотность, стилистика, тема раскрыта и держит внимание. Весьма достойный копирайтер. Рекомендую.
alexandr94
Александр 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
1 день
Отличный автор. Огромная благодарность за наличие оригинального стиля и содержательный текст. Очень-очень достойный копирайтер. Работать легко и приятно.
DNKA
Ekaterina 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад
$2
2 дня
Очень-очень достойный автор. Текст хорошего уровня без единого замечания к качеству. Интуитивное понимание требований заказчика, высокая скорость исполнения. Огромное спасибо!
zahigor222
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$1
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
$1
1 день
Замечательный автор. Легкий, изящный стиль, не мешающий существу излагаемых вопросов. Грамотность, высокая скорость исполнения заказа. Очень и очень достойный автор. Самая высокая оценка из возможных!!!
Всё по-честному. написал работу - получил отзыв.
trecool
Ксения 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
1 день
Замечательный копирайтер - на высоте скорость, исполнение всех пожеланий заказчика, грамотность и креативная составляющая. Отличная, добросовестная работа. Спасибо!
Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад
Хорошая работа. Переработана информация, сформирован достойный текст. Живо, грамотно, оперативно. То что надо!Отличный копирайтер. Рекомендую заказчикам!
Всем доволен. Условия договора выполнены на все сто%. Всем лансерам рекомендую. Работайте без опасений.
laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
17 лет назад
$7
2 дня
Вполне приличное качество. Грамотно, содержательно,стилистически правильно. Все пожелания учтены. Отличный, добросовестный копирайтер. Рекомендую.
Грамотный заказчик, ответственный. Была рада сотрудничеству.
Eshtar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Написан очень хороший текст. Оперативно, грамотно, стилистически выдержанно. Безупречный копирайтер. Рекомендую заказчикам.
Soitula
Ян 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Великолепная, добросовестная работа. Все пожелания учтены. Оперативность выше всяких похвал, абсолютная грамотность, текст написан живо, интересно, держит внимание. Исключительный копирайтер. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую заказчикам.
nisabo
Нина 
60 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$1
7 дней
Отличная работа. Быстро, профессионально, грамотно, интеллектуально, в текст заложена интрига без потерь для достоверности информации. Супер. Всем рекомендую!
Задание было сформулировано чётко. Текст принят и оплачен немедленно. В качестве платы фигурировал отзыв.

Заявки фрилансеров

sv-vetrova
Svetlana 
65 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
AmeGirl
Юлия 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 лет назад
galyris
Галина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
alexandr94
Александр 
31 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
DNKA
Ekaterina 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов
17 лет назад
zahigor222
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
juzzz
Игорь 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
17 лет назад
trecool
Ксения 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Angel-ll
Андер 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов(-1)
17 лет назад
laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
17 лет назад
Eshtar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Soitula
Ян 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
nisabo
Нина 
60 лет
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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