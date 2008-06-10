Необходимо насобирать разного материала (статьи, изображения, видео, прочее) по нефтедобыче и нефтепереработке и закачать на FTP заказчика.
Срочно нужна статья о музыкальном исполнителе
Актуально!
Постоянно нужны статьи о музыкальных исполнителях (имя исполнителя сообщается непосредственно копирайтеру).
Интересуют начинающие копирайтеры ввиду эконом-бюджета. Жду предложений. (Высокооплачиваемые профи и амбициозные авторы, прошу зря не тратить время)
Рассматриваю только предложения с ценами и сроками. В случае удачного дебюта возможна длительное постоянное сотрудничество.
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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