Рерайт

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Завершен11 заявок410 просмотров

Нужен рерайтер для постоянного сотрудничества, оплата 0,5 дол. за 1000 символов. ICQ 269008047

17 лет назад
algedi
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

Tasch
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
17 лет назад
Работа выполняется в срок с учетом всех требований. Исполнительный, серьезный и приятный в общении работник. Отличный отзыв и рекомендации потенциальным работодателям.
Это было отличное сотрудничество
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Отличная работа - соблюдение сроков и требований. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Отзыв самый лучший и рекомендации потенциальным работодателям.
Отличный заказчик, ответсвтенный, серьезный. Оплата всегда своевременно. Спасибо за сотрудничество. Побольше бы таких заказчиков!
gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад
Отличная работа - соблюдение сроков, хорошее изложение материала, учет всех требований. Отзыв самый лучший и рекомендации потенциальным работодателям.

Заявки фрилансеров

Tasch
44 года
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
17 лет назад
Favory
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
gringo_UA
Dawa Dalakjan 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
17 лет назад

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