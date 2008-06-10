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Ежедневная работa по наполненнию сайта о ремонте
В первую очередь хотелось бы. чтобы вы были знакомы с темой ремонта квартир и других помещений, и она была вам интересна.
Работа состоит из пяти пунктов, занимает около 2 часов в день:
1) Написание нескольких новостей в день по тематике (рерайт)
2) Написание заметок по 1500 знаков (реарайт), 2-3 штуки
3) Комментирование материалаов (копирайт), 200-400 символов
4) Работа с форумом ( отвечать на текущие вопросы и делать ответы), 2-3 ответа в день, либо 1 вопрос+2 ответа
5) Внешняя работа (грамотные ссылки на сайт на форумах и т.д.), этот пункт обсуждаем, может только на выходных.
Первоначальная оплата порядка 100$/мес. с дальнейшим увеличением.
Заявки фрилансеров
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