Ежедневная работa по наполненнию сайта о ремонте

В первую очередь хотелось бы. чтобы вы были знакомы с темой ремонта квартир и других помещений, и она была вам интересна.

Работа состоит из пяти пунктов, занимает около 2 часов в день:

1) Написание нескольких новостей в день по тематике (рерайт)

2) Написание заметок по 1500 знаков (реарайт), 2-3 штуки

3) Комментирование материалаов (копирайт), 200-400 символов

4) Работа с форумом ( отвечать на текущие вопросы и делать ответы), 2-3 ответа в день, либо 1 вопрос+2 ответа

5) Внешняя работа (грамотные ссылки на сайт на форумах и т.д.), этот пункт обсуждаем, может только на выходных.

Первоначальная оплата порядка 100$/мес. с дальнейшим увеличением.