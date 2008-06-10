Создание сценариев для производства видеороликов

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Закрыт2 заявки211 просмотров
#1$

Требуется:

Создание сценариев для производства видеороликов (до 20 сек.)

Как это будет выглядеть можно посмотреть здесь http://flybanner.ru/demo/

Сценарии "приветствия" для главных страниц, сайтов следующих тематик;

Недвижимость, строительство, реклама, интернет магазины, автомобили, страхование, туризм и др+

Сценарии должны быть универсальные (не конкретизированные под конкретную компанию или сайт).

Сценариев требуется неграничное количество, но выбираются и оплачиваются лучшее.

В сценарии обязательно нужно указать:

-Для кого этот текст (муж. жен.)

-Какой формат одежды должен быть

Наличие спецэффектов, звуков и музыки приветствуется.

От Вас ждем цены, сроки и портфолио.

17 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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