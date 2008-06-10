В первую очередь хотелось бы. чтобы вы были знакомы с темой ремонта квартир и других помещений, и она была вам интересна. Работа состоит из пяти пунктов, занимает около 2 часов в день: ...
Слоган
Объявляю конкурс на слоган для студии дизайна web-сайтов.
Главный и единственный приз 10$ :-) (250ЯД)
Слоганы постить тут
Название студии – "Май"
PS какие гарантии, что отдам $$$ ? – сможете написать мне гневный отзыв :-)
PPS победитель только один :-)
Заявки фрилансеров
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