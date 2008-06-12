Требуется много рерайта по строительству

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Завершен33 заявки739 просмотров

Необходим постоянный рерайт статей на строительную тему. Статьи предоставляются. Интересуют начинающие рерайтеры. Жду предложений в личку. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество.

17 лет назад
Ingrida
57 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов

Выбранные исполнители

max_malinin_
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Хороший слог, безукоризненная грамотность, интеллектуальная составляющая - выше среднего. Одним словом - огромное спасибо. Исключительный копиратер.
mikergt
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Отличная добросовестная работа. Тема раскрыта, изложена простым, понятным языком по сущесту вопроса, "вода" практически отсутствует. особо радует полное отсутствие ошибок и высокая скорость исполнения. Надежный рерайтер и доброжелательный собеседник. Всем рекомендую.
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Отличная работа. Грамотный, стилистически выверенный, осмысленный и глубокий рерайт. Самые лучшие отзывы по выполнению ТЗ. Десять с плюсом. Спасибо.
lavrovaEl
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
Хорошая добросовестная работа, текст неузнаваем словесно без ущерба для содержания, уровень грамотности на высоте, порадовада также скорость исполнения заказа. Очень достойный рерайтер. Всем рекомендую.
ailinel
Ирина 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
Великолепное качество. Богатая лексика, понимание материала, рерайт глубокий, грамотность - ни единого промаха! Отличная работа. Такого рерайтера редко можно найти. Рекомендую заказчикам с самой лучшей стороны.
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
Отличный, вдумчивый рерайт с элементами копирайта, абсолютная грамотность. Читабельный интересный текст. Татьяна очень аккуратный, добросовестный и доброжелательный рерайтер. Приятно сотрудничать. Спасибо.
artoptix
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Очень-очень хорошее качество, текст изложен доступно, на хорошем интеллектуальном уровне, грамотность, стилитическая выверенность. Отличный рерайт. Будем сотрудничать. Рекомендую заказчикам.

Заявки фрилансеров

max_malinin_
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
mikergt
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
mrcpk345
Jury 
62 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
lavrovaEl
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
17 лет назад
ailinel
Ирина 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
artoptix
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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