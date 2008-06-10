Конкурс - придумать название для бренда

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки1604 просмотра
#1$

Нужно придумать 3 разных названия, для 3ёх разных линеек продуктов.

Победитель будет выбран для разработки слоганов,названий и прочего креатива для компании.

Линейки продуктов:

1 - Консервы для животных

2 - Корма для животных, мягкие игрушки, мягкие уголки,расчески,когтичесалки и прочее.

3 - Аквариумистика - аквариумы, коралы, фильтры и прочее.

Названия должны быть не только для Российского рынка, но и для Прибалтики.

Это будет дорогой продукт и название должно быть соответствующие.

Название должны быть желательно написаны латиницей.

Все Ваши предложения выкладывайте тут.

17 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

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