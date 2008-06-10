Здрасте. Нужен человек который будет добавлять новости на футбольный сайт, новости должны касаться ведущих клубов, так что проблем с поиском не будет. В день нужно примерно 5-6 новостей. Пожалуйста оставьте свою цену за работу(указывать за ...
Конкурс - придумать название для бренда
Нужно придумать 3 разных названия, для 3ёх разных линеек продуктов.
Победитель будет выбран для разработки слоганов,названий и прочего креатива для компании.
Линейки продуктов:
1 - Консервы для животных
2 - Корма для животных, мягкие игрушки, мягкие уголки,расчески,когтичесалки и прочее.
3 - Аквариумистика - аквариумы, коралы, фильтры и прочее.
Названия должны быть не только для Российского рынка, но и для Прибалтики.
Это будет дорогой продукт и название должно быть соответствующие.
Название должны быть желательно написаны латиницей.
Все Ваши предложения выкладывайте тут.
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