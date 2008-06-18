Здрасте. Нужен человек который будет добавлять новости на футбольный сайт, новости должны касаться ведущих клубов, так что проблем с поиском не будет. В день нужно примерно 5-6 новостей. Пожалуйста оставьте свою цену за работу(указывать за ...
Требуется срочно рерайт
Требуется рерайт "приветствия" для главных страниц, сайтов следующих тематик;
Недвижимость, строительство, реклама, интернет магазины, автомобили, страхование, туризм и др+
Тексты должны быть универсальные (не конкретизированные под конкретную компанию или сайт).
текстов требуется около 100 .
Примеры в приложении, посмотрите обязательно.
Это максимум слов(знаков) в одном тексте.
Предлагайте пробные примеры ,цены и сроки.
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