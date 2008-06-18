Требуется срочно рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок1095 просмотров

Требуется рерайт "приветствия" для главных страниц, сайтов следующих тематик;

Недвижимость, строительство, реклама, интернет магазины, автомобили, страхование, туризм и др+

Тексты должны быть универсальные (не конкретизированные под конкретную компанию или сайт).

текстов требуется около 100 .

Примеры в приложении, посмотрите обязательно.

Это максимум слов(знаков) в одном тексте.

Предлагайте пробные примеры ,цены и сроки.

17 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$200
7 дней
Работой доволен. Тамара прислала тексты , внесли пожелания по корректировкам, терпеливо и с пониманием закончили работу. Рекомендую.
Эдуард проявил себя, как терпеливый и понимающий заказчик. По ходу работы ненавязчиво и точно вносил корректировки, был на связи. Сотрудничеством довольна! Конечно, рекомендую сотрудничать!
PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$120
4 дня
Спасибо за сотрудничество. Хороший и исполнительный человек. Все делает в срок, качество текстов на высшем уровне. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! Не скупится на предоплату - а это немаловажно, и остаток суммы платит вовремя. По работе вносит дельные замечания и дает время на корректировку материала. Рекомендую фрилансерам! Мои 10 баллов!
Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$160
3 дня
Работа выполнена в срок с минимальными разъяснениями с моей стороны. Человек схватывает все очень быстро, старается выполнить работу на максимально высоком уровне. Я полностью доволен.
Четкая постановка задачи, точное выполнение финансовых условий, приятное общение. Рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
PrettyFly
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Honey_
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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