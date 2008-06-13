Здрасте. Нужен человек который будет добавлять новости на футбольный сайт, новости должны касаться ведущих клубов, так что проблем с поиском не будет. В день нужно примерно 5-6 новостей. Пожалуйста оставьте свою цену за работу(указывать за ...
Надо написать небольшую статью
Надо написать не большую статью 1-2 стр. о компании занимающейся позолотой изделий.
История о том что клиент неполучил обещанный результат..... и т.п.
Выбранный исполнитель
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