Надо написать небольшую статью

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки141 просмотр

Надо написать не большую статью 1-2 стр. о компании занимающейся позолотой изделий.

История о том что клиент неполучил обещанный результат..... и т.п.

17 лет назад
waptorg
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$5
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sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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