Англо-русский перевод инструкции

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Закрыт13 заявок471 просмотр

Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя).

Направление перевода Англо-Русский.

Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://www.filehoster.ru/files/ba9001

В ответе хочу получить стоимость и сроки перевода. Всем заранее спасибо, Тимофей

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17 лет назад
Sacur
43 года
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19 дней назад

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Serg26
37 лет
17 лет в сервисе
Был
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17 лет назад
$20
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Serg26
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Был
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17 лет назад

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