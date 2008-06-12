Здрасте. Нужен человек который будет добавлять новости на футбольный сайт, новости должны касаться ведущих клубов, так что проблем с поиском не будет. В день нужно примерно 5-6 новостей. Пожалуйста оставьте свою цену за работу(указывать за ...
Англо-русский перевод инструкции
Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя).
Направление перевода Англо-Русский.
Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://www.filehoster.ru/files/ba9001
В ответе хочу получить стоимость и сроки перевода. Всем заранее спасибо, Тимофей
ICQ для обратной связи: 279-428-829
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