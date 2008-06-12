Тексты для сайтов по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок383 просмотра

Требуется написать качественные тексты по недвижимости для нескольких сайтов.

Опыт написания текстов по недвижимости обязателен.

По результатам возможно долгосрочное сотрудничество в этой области.

17 лет назад
helg24
Oleg 
74 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайт, перевод с англ.яз, мото тематика

    Требуется написание статей по тематике МОТОЦИКЛЫ. Мы предоставляем исходный материал по теме конкретного мотоцикла на английском языке, также требуется сбор дополнительной информации из доступных источников в Интернете.Статья должна представлять собой компиляцию прочитанного материала в заданном ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется срочно рерайт

    Требуется рерайт "приветствия" для главных страниц, сайтов следующих тематик; Недвижимость, строительство, реклама, интернет магазины, автомобили, страхование, туризм и др+ Тексты должны быть универсальные (не конкретизированные под конкретную компанию или сайт). ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Копирайт(рерайт) на тему :Аренда элитных квартир

    Написание контента для сайта, тематика элитная недвижимость. Задание в неделю 3-4 статьи. По 2тыс каждая. Тексты должны быть уникальными, негде не встречаться. Обязательно проверять на уникальность. Статьи должны быть читаемые, одекватные.Заголовки ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать креативные тексты для сайта знакомств

    Есть партнерка loveplanet.ru - love.kimax.ru Мы не собираемся использовать данный сайт, он просто как презентация. Нужно написать креативные тексты: Видео (новые) Все признания Главная страница Главная страница ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Англо-русский перевод инструкции

    Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя). Направление перевода Англо-Русский. Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://www.filehoster.ru/files/ba9001 В ответе хочу получить стоимость и сроки перевода. Всем заранее спасибо, Тимофей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Надо написать небольшую статью

    $5

    Надо написать не большую статью 1-2 стр. о компании занимающейся позолотой изделий. История о том что клиент неполучил обещанный результат..... и т.п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется писать статьи для журнала

    Добрый день требуется писать статьи для журнала тема "Автожизнь Крыма" Статей немного но постоянно Писать надо легко, дерзко, без пафоса и чинности, Короче писать надо так чтоб читатель ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конкурс - придумать название для бренда

    $2500

    Нужно придумать 3 разных названия, для 3ёх разных линеек продуктов. Победитель будет выбран для разработки слоганов,названий и прочего креатива для компании. Линейки продуктов: 1 - Консервы для животных 2 ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сценариев для производства видеороликов

    Требуется: Создание сценариев для производства видеороликов (до 20 сек.) Как это будет выглядеть можно посмотреть здесь http://flybanner.ru/demo/ Сценарии "приветствия" для главных страниц, сайтов следующих тематик; Недвижимость, строительство, ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад