Нужна статья об ипотечном кредитовании

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок294 просмотра

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Необходимо написать статью, в которой бы раскрывались основные моменты и особенности ипотечного кредитования. Скажем так, общий обзор - что это такое, и т.п.

Тема должна быть преподнесена так, чтобы всё стало понятно даже вашей бабушке.

Было бы хорошо, если бы всё это еще и опиралось на нынешнее Российское законодательство, и, в частности, на ситуацию с ипотекой в Москве и подмосковье (можно и в другом, но в конкретном регионе).

Рерайтерам и копипастерам просьба не беспокоиться. Нужен уникальный и интересный материал. Не обязательно вылизанный - над ним всё равно еще будет потом работать корректор. Главное - уникальность и достоверность информации.

Т.е. лучше сырой, но информативный набросок, чем очередная "статья ни о чем, но с ключевыми словами".

Объем: 2000-3000 знаков.

Цена: до 3$ за тысячу.

Важно: вы не должны потом больше нигде в сети использовать или размещать этот материал. В портфолио статью лучше поместить в виде картинки или doc-файла.

17 лет назад
vicnaum
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

tons_08
Антон 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$10
Прекрасный исполнитель. С самой заявки я понял, что это как раз тот человек, который мне нужен. И в итоге получил именно ту статью, которую хотел - максимум конкретики и никакой воды! Приятен и легок в общении. Рад был сотрудничать! Если понадобиться еще статья - буду знать к кому обратиться.
Очень порядочный и пунктуальный заказчик. Самое главное, точно формулирует, каким хочет видеть результат. Было весьма приятно сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tons_08
Антон 
58 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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