Нужна статья об ипотечном кредитовании

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Необходимо написать статью, в которой бы раскрывались основные моменты и особенности ипотечного кредитования. Скажем так, общий обзор - что это такое, и т.п.

Тема должна быть преподнесена так, чтобы всё стало понятно даже вашей бабушке.

Было бы хорошо, если бы всё это еще и опиралось на нынешнее Российское законодательство, и, в частности, на ситуацию с ипотекой в Москве и подмосковье (можно и в другом, но в конкретном регионе).

Рерайтерам и копипастерам просьба не беспокоиться. Нужен уникальный и интересный материал. Не обязательно вылизанный - над ним всё равно еще будет потом работать корректор. Главное - уникальность и достоверность информации.

Т.е. лучше сырой, но информативный набросок, чем очередная "статья ни о чем, но с ключевыми словами".

Объем: 2000-3000 знаков.

Цена: до 3$ за тысячу.

Важно: вы не должны потом больше нигде в сети использовать или размещать этот материал. В портфолио статью лучше поместить в виде картинки или doc-файла.