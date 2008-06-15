Ежедневная публикация и подбор статей тему авто Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц. Требования к статьям: - качественные фото; - описание; - таблицы ...
Текст на главную
Здравствуйте.
Есть готовый текст для главной страницы сайта, нужно его переписать, сделать более красивым и интересным. Плюс поставить ключевые слова, с требуемой плотностью, т.е. нужен SEO копирайтинг.
Тематика - постельное белье и прочее.
Оставляйте ваши цены, сроки и ICQ.
В личку не пишите, т.к. её не просматриваю.
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