Текст на главную

Здравствуйте.

Есть готовый текст для главной страницы сайта, нужно его переписать, сделать более красивым и интересным. Плюс поставить ключевые слова, с требуемой плотностью, т.е. нужен SEO копирайтинг.

Тематика - постельное белье и прочее.

Оставляйте ваши цены, сроки и ICQ.

В личку не пишите, т.к. её не просматриваю.