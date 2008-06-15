Текст на главную

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок270 просмотров

Здравствуйте.

Есть готовый текст для главной страницы сайта, нужно его переписать, сделать более красивым и интересным. Плюс поставить ключевые слова, с требуемой плотностью, т.е. нужен SEO копирайтинг.

Тематика - постельное белье и прочее.

Оставляйте ваши цены, сроки и ICQ.

В личку не пишите, т.к. её не просматриваю.

17 лет назад
petrov_i
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

tutrus13
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$5
1 день
Юрий хорошо справился с задачей. Выполнил задание за пару часов. Рекомендую к сотрудничеству.
Увидел в Иване грамотного заказчика. Оплатил всё как договаривались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tutrus13
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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