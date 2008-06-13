Ежедневная публикация и подбор статей тему авто

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Закрыт25 заявок798 просмотров

Ежедневная публикация и подбор статей тему авто

Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц.

Требования к статьям:

- качественные фото;

- описание;

- таблицы

Интересуют цены на статьи:

свои

рейрайт

фото,видео, качество, курьез пр. критерии(если можно с расценками)

Тексты нужно качественно переводить. Естественно при помощи знаний, а не промта или гугла.

17 лет назад
gogison
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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