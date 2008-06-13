Ежедневная публикация и подбор статей тему авто Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц. Требования к статьям: - качественные фото; - описание; - таблицы ...
Требуются статьи для форума
Требуются интересные статьи по и вопросы по темам: недвижимость, туризм, иммиграция, рассказы о поездке для оживления форума на сайте http://www.belize-immigration.com
Темы нашего форума на первых страницах в Яндексе и Гугл. Нам хотелось бы привлечь на сайт больше посетителей ищущих скажем недвижимоть в Болгарии или Черногории. Попадая на наш сайт есть вероятность того что они поменяют свое мнение и захотят купить недвижимость в Белизе.
Ключевые слова для статей и вопросов мы предоставим.
Работа постоянная, долгосрочная, идеально подходит для умеющих писать и задавать интересные вопросы.
Желательно опыт работы в журналистике.
Так как мы находимся в Англии, оплата возможна только по PayPal, Western Union либо банковским переводом в долл США на ваш валютный счет
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