Статья про процессор Intel Core 2 Duo

Статья на 2 листа в Microsoft Word 2007 (*.docx)

Должно быть красиво оформлено, картинка (фото) процессора

От истории до средней цены

ТЗ делаю плохо, если че спрашивайте

В ЛС не писать, если только на ICQ

Про "знаки/деньги" не писать, я не въехал в них

Сразу говорите цену (в евро) за эти 2 листа

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