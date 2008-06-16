Ежедневная публикация и подбор статей тему авто Прошу в предложении указать цену за 30 статей в месяц. Требования к статьям: - качественные фото; - описание; - таблицы ...
Статья про процессор Intel Core 2 Duo
Статья на 2 листа в Microsoft Word 2007 (*.docx)
Должно быть красиво оформлено, картинка (фото) процессора
От истории до средней цены
ТЗ делаю плохо, если че спрашивайте
В ЛС не писать, если только на ICQ
Про "знаки/деньги" не писать, я не въехал в них
Сразу говорите цену (в евро) за эти 2 листа
Предоплата в зависимости от вас (отзывы, рейтинг...)
Выбранный исполнитель
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