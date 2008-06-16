Статья про процессор Intel Core 2 Duo

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок410 просмотров

Статья на 2 листа в Microsoft Word 2007 (*.docx)

Должно быть красиво оформлено, картинка (фото) процессора

От истории до средней цены

ТЗ делаю плохо, если че спрашивайте

В ЛС не писать, если только на ICQ

Про "знаки/деньги" не писать, я не въехал в них

Сразу говорите цену (в евро) за эти 2 листа

Предоплата в зависимости от вас (отзывы, рейтинг...)

17 лет назад
vm_dolgov
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DRIVER75
Денис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, с оплатой проблем небыло, да и с общением тоже. Советую всем.

Заявки фрилансеров

DRIVER75
Денис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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