Создать новость

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок515 просмотров

Требуется написать, найти или придумать - вирусную новость.

Что то типа разговора с тех поддержкой СТРИМ.

Формат: Текст - Видео - Аудио - Flash...

Первоисточник будет мой сайт.

Если это текст - количество знаков не имеет значения.

Можно перевод или придуманный миф.

Прошу - для предварительной оценки - написать заголовок новости.

17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи с фото на авто-тему

    $6

    Нужны статьи на авто- мототему. Примеры тем для статей можно посмотреть здесь: http://www.vorcuta.ru/articles-anons.htm Статьи должны сопровождаться фотографиями (1 превью 150х100 и 3 фото для иллюстрации статьи 400х300). Фото личные, а не из Интернета! ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна статья об ипотечном кредитовании

    $10

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Необходимо написать статью, в которой бы раскрывались основные моменты и особенности ипотечного кредитования. Скажем так, общий обзор - что это такое, и т.п. Тема должна быть преподнесена так, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Текст на главную

    Здравствуйте. Есть готовый текст для главной страницы сайта, нужно его переписать, сделать более красивым и интересным. Плюс поставить ключевые слова, с требуемой плотностью, т.е. нужен SEO копирайтинг. Тематика - постельное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Статьи для студии веб-дизайна

    Добрый день, требуются уникальные статьи по веб-разработке, дизайну, системам управления сайтом, продвижению оплата 3$ за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуются статьи для форума

    Требуются интересные статьи по и вопросы по темам: недвижимость, туризм, иммиграция, рассказы о поездке для оживления форума на сайте http://www.belize-immigration.com Темы нашего форума на первых страницах в Яндексе и Гугл. Нам ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тексты для сайтов по недвижимости

    Требуется написать качественные тексты по недвижимости для нескольких сайтов. Опыт написания текстов по недвижимости обязателен. По результатам возможно долгосрочное сотрудничество в этой области.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайт(рерайт) на тему :Аренда элитных квартир

    Написание контента для сайта, тематика элитная недвижимость. Задание в неделю 3-4 статьи. По 2тыс каждая. Тексты должны быть уникальными, негде не встречаться. Обязательно проверять на уникальность. Статьи должны быть читаемые, одекватные.Заголовки ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать креативные тексты для сайта знакомств

    Есть партнерка loveplanet.ru - love.kimax.ru Мы не собираемся использовать данный сайт, он просто как презентация. Нужно написать креативные тексты: Видео (новые) Все признания Главная страница Главная страница ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Англо-русский перевод инструкции

    Требуется перевод небольшой инструкции (манулала пользователя). Направление перевода Англо-Русский. Объем работы сможете оценить скачав инструкцию по ссылке http://www.filehoster.ru/files/ba9001 В ответе хочу получить стоимость и сроки перевода. Всем заранее спасибо, Тимофей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад