Развитие форума

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Закрытнет заявок311 просмотров

Необходимо два человека для развития городского форума

Регулярное наполнение форума интересными читать уникальными (иногда можно не очень) постами

Ведение нескольких аккаунтов.

Оплата по недельная сдельная (webmoney), из расчета 15 центов за уникальный пост размером не менее 150 символов

Обязательное вникание в специфику и использование ключевых слов

Стучите сразу в Аську 5-0-0-0-8-6

тут появляюсь крайне редко

17 лет назад
chishir
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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