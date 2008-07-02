Название и слоган для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок1016 просмотров
#1$

Интернет-магазин по товарам народного потребления (товары для здорового образа жизни).

Название должно иметь удобное написание кириллицей и латиницей, имя в зоне RU или COM должно быть свободно.

17 лет назад
stasafon
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

elenauta
51 год
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое ТЗ и быстрая оплата. Очень довольна! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

elenauta
51 год
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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